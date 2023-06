A Roma il Pride delle polemiche | in migliaia per i diritti

(Di domenica 11 giugno 2023) Al corteo anche Schlein, Gualtieri e Boschi. Cori anti Roccella e Pro Vita, ma il bersaglio privilegiato è il presidente della Regione Francesco Rocca Arcobaleni edopo le. Ainsfilano per il2023, quest’anno in versione resistente anzi “Queerresistenza”, festa colorata ma militante che nell’azzardo entusiasta degli organizzatori ha L'articolo proviene da Il Difforme.

In migliaia hanno partecipato al corteo nelle strade della ..., Elly Schlein scatenata in piazza: balla 'Furore' di Paola e Chiara, spunta il cartello per Arisa: 'Sei falsa c***'. Ma è una citazione di una vecchia lite a X Factor Paola e ..., Elly Schlein scatenata in piazza: balla 'Furore' di Paola e Chiara, migliaia in piazza. Gualtieri e Schlein guidano il corteo: 'Sui diritti bisogna andare avanti' La pagina ...

Sabato a Roma c’è stata una grande manifestazione in occasione del Pride, il mese di eventi che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo. Hanno partecipato moltissime persone, anche se come spes ...La storica foto di Enrico Berlinguer alla manifestazione del 1984 contro i tagli alla scala mobile, pubblicata allora dall'Unità «l'abbiamo rivista in questi giorni, ...