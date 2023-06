A Manuel Agnelli il Premio Amnesty International Italia Big per “Severodonetsk”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 11 giugno 2023) ROVIGO – “” diè il brano vincitore delnella sezione Big, assegnato da una giuria composta da giornalisti, conduttori radiofonici e televisivi, intellettuali, rappresentanti die di Voci per la Libertà. La canzone “”, tratta dall’album “Ama il prossimo tuo come te stesso” del 2022, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale LINKIN PARK: ascolta l’inedito ‘Lost’ per i 20 anni di Meteora (Video) Firenze ...