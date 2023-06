A Lamezia si discute di inclusione | tra visite del ministro del Merito e randagi in ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) di Isabella FioreTerme è una città varia e briosa e non si fa mancare nulla, a partire dalle immagini dei poveri cani accolti da ingressi incustoditi nelle corsie del nosocomio lametino; povere bestie, ormai bersaglio preferito, temo più dei cinghiali, dei detrattori dei fedeli amici dell’uomo. La notizia e le immagini criptano volutamente l’assenza di chi, in qualità di responsabile della sicurezza, avrebbe dovuto sorvegliare gli ingressi della struttura che, non dimentichiamo, ospita ammalati degenti e non giovani e baldi destinatari di una colonia estiva. Negli stessi giorni si è tenuta nella biblioteca di Palazzo Nicotera la prima edizione del Festival dell’scolastica e da vecchio maestro, deposto dagli anni ma non dalla smania della pedagogia, sono stato invitato a presentare, in pochi minuti, il mio libro La scuola secondo ...