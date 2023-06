A fuoco un capannone nel Cosentino | crolla il solaio VIDEO

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Un deposito di mobili è stato distrutto da un violento incendio divampato nella tarda mattinata. Le fiamme hanno avvolto ildella frazione Coretto, nel comune di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza. La struttura si estende su una superficie di circa 3000 metri quadri e la presenza di materiali infiammabili ha accelerato la combustione. Sul posto le squadre dei vigili deldel comando di Cosenza sede centrale e distaccamento di San Giovanni in Fiore, che hanno richiesto il supporto di autobotti per rifornimento idrico e autoscale per spegnere il rogo. Le operazioni sono andate avanti con difficoltà per le fiamme che si sono levate altissime e una nube densa di fumo nero che ha invaso tutta l'area circostante. Le alte temperature hanno anche danneggiato gravemente la struttura al punto che il tetto èto ...

Cosenza - Incendio in unadibito a deposito di mobili nella frazione Coretto nel comune di Montalto Uffugo. Le ... Sul posto squadre dei vigili deldel comando di Cosenza sede centrale e ...Squadre dei vigili deldel comando di Cosenza sede centrale e distaccamento di San Giovanni in Fiore con supporto di ...frazione Coretto nel comune di Montalto Uffugo per incendio di un...... finendo all'interno di un. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde, i vigili dele i carabinieri, oltre allo Spsal. Le ...

Incendio a un capannone di imballaggi in legno: 9 mezzi dei pompieri sul posto MilanoToday.it

dove ha preso fuoco un capannone adibito a magazzino di mobilio. L’incendio sarebbe divampato attorno all’ora di pranzo e non è stato ancora spento completamente. Sul posto – precisamente in località ...Cosenza - Incendio in un capannone adibito a deposito di mobili nella frazione Coretto nel comune di Montalto Uffugo. Le fiamme hanno interessato una struttura di circa 3000 mq. Tutto il materiale e l ...