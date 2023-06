900 euro in più Pensioni | arriva il grande assegno | chi lo avrà e quando

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Sarà unpiù sostanzioso quello che riceveranno i pensionati nel cedolino di luglio. Non tutti, certo, ma sono moltissimi gli anziani che potranno godere degli aumenti. In particolare quelli con più di 75 anni che ricevono unmensile inferiore a 563,74che beneficeranno di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2023 - ovvero la rivalutazione straordinaria peral di sotto del minimo - e della quattordicesima mensilità. In alcuni casi si raggiungeranno i 900in più sul cedolino. Entrando nel dettaglio tutti i pensionati avranno il 1,5% in più a luglio, portando la pensione minima fino a un massimo di 572,74, con un aumento mensile di 8,46. I pensionati di almeno 75 anni avranno invece un aumento del 6,4%, portando ...