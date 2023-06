40 giorni nella giungla | come si sono salvati i 4 bambini

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo il miracolo tutti cercano Wilson, il nuovo eroe nazionale della Colombia (pezzo di oggi per Il Giornale) “Un miracolo”. Lo gridano increduli i soldati colombiani che, guidati da don Rubio, il leader degli indigeni di Araracuara, in piena Amazzonia colombiana, hanno trovato due bambine di 13 e 9 anni, Lesly e Soleiny, un piccolo di 4 anni Tien Noriel e Cristin, di appena 11 mesi al momento della scomparsa. I quattro per quarantariusciti incredibilmente a sopravvivereproprioMowgli, circondati da ogni sorta di animali pericolosi, dai giaguari alle anaconde passando per i caimani, grazie alla conoscenza della foresta acquisitaloro comunità indigena. “Miracolo” hanno gridato i soldati dell’unità TAP 1 che li hanno trovati anche perché quella ...

