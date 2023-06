3 pensioni facili da avere e senza grossi requisiti | controlla e chiedi subito all’INPS

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 11 giugno 2023) Ci sono tre modalità per andare in pensione in maniera più semplice del previsto ma non tutti li conoscono. Gli scenari da conoscere ed irichiesti Se l’età della pensione si sta avvicinando conoscere tutti i possibili scenari per capire come riuscire ad andarci non solo il prima possibile ma anche in maniera semplificata è importante. Accanto al percorso ‘base’ esistono infatti tutta una serie di alternative che, nel rispetto di alcuni, si potrebbero valutare per prendere la pensione facilmente. Si può andare in pensione anche prima dei 67 anni? (ilovetrading.it)La soglia anagrafica utile per l’accesso alla misura previdenziale, lo ricordiamo, sono i 67 anni dopo i quali si potrà ricevere la pensione di vecchiaia che prevede una contribuzione minima pari a 20 anni. Tante sono le preoccupazioni di chi si trova vicino a questa età ...