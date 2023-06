24 Ore Le Mans | La Russa ' Milano nella storia con Pier Guidi'

(Di domenica 11 giugno 2023)- "Un grande successo per lo sport italiano e un grande onore applaudire sul gradino più alto del podio un pilota dell'Automobile Club di". Così Geronimo La, presidente dell'ACI ...

E' una domenica memorabile per la Ferrari, tornata a partecipare e a vincere la 24di Ledopo 50 anni di assenza. L'ultima vittoria del Cavallino è di 58 anni fa, e a riportarlo in alto sono stati Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, i piloti del ...Storico trionfo per la Ferrari. Alla 24di Lela scuderia del Cavallino si impone conquistando una vittoria che mancava dal 1965. Con il gruppo Giovinazzi, Pier Guidi e Calado la 'rossa' numero 51 conquista così il decimo titolo ...... saluta l'impresa della Ferrari e del pilota Alessandro Pier Guidi che, insieme ad Antonio Giovinazzi e James Calado, dopo 50 anni, si sono imposti nella '24di Le'. "Alessandro Pier Guidi - ...

24 Ore di Le Mans 2023: trionfo Ferrari! Autosprint.it

Le immagini della festa della Rossa dopo aver conquistato l’edizione del centenario della prestigiosa gara di endurance. Il successo, il decimo della storia, mancava dal 1965. Al volante della 499P nu ...Il Presidente commenta la vittoria della Scuderia di Maranello nell’edizione del centenario della prestigiosa gara di endurance ...