24 ore Le Mans | Ferrari vince edizione del centenario

Trionfo storico per la Ferrari, che vince la 24di Lenell'edizione del centenario. A guidare la 499P i piloti italiani Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi insieme al britannico James Calado. La Rossa tornava a correre la celebre ...La Scuderia Ferrari conquista la vittoria nella 24di Le. Per la casa di Maranello è il primo successo dal 1965 a oggi, il decimo da quando la gara è stata inaugurata nel 1923. Sulla Ferrari #51 che ha tagliato per prima il traguardo il trio ...A guidare la 499P i piloti italiani Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi e il britannico James Calado La Ferrari numero 51 trionfa nell'edizione del centenario della 24di Le. A guidare la 499P i piloti italiani Alessandro Pier Guidi ed Antonio Giovinazzi e il britannico James Calado. La Rossa tornava a correre la celebre gara di endurance dopo 50 anni di ...

Con la sua grande esperienza nelle corse di durata e la sua intelligente gestione della gara, Alessandro Pier Guidi è la punta di diamante della Ferrari 499P vincente alla 24 Ore di Le Mans 2023 ...Il pilota monegasco ha assistito al trionfo della Ferrari e confessa che, un giorno, vorebbe guidare una Rossa a Le Mans ...