24 Ore Le Mans 2023 | sbaglia Pier Guidi | incidente per la Toyota Ferrari comunque seconda con Fuoco

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Alessandroè finito nella ghiaia della ‘Chicane Daytona’ a 16 ore dal termine della 24 Ore Le. La Rossa #51, al comando della classifica generale con margine sulla concorrenza, ha commesso un errore importante nellaparte del tracciato, tradito dal testacoda di un doppiaggio. La Porsche 911 GTE #911 di Proton Competition ha portato al testacoda l’ex campione del mondo della classe GTE-PRO che dopo l’ausilio dei commissari di pista è tornato in azione. Il nostro connazionale occupa ora la quarta piazza provvisoria alle spalle della Cadillac #2, della#71 e della Peugeot #94 La#51 non ha perso un giro dai migliori, per questa ragione resta ancora ampiamente in bagarre per qualcosa di storico. Nel frattempo è da rimarcare, ...