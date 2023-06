24 Ore Le Mans 2023 | James Calado | “Ho spinto al massimo per un risultato storico A inizio gara non ci credevo molto…”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Il team AF Corse con la sua La 499P #51 di/Giovinazzi/Pier Guidi scrive la storia! L’equipaggio, infatti, vince l’edizione del centenario della 24 Ore di Lee riporta il titolo a Maranello dopo oltre mezzo secolo. Unmaturato con una prova solidissima, iniziata dalla pole position ma, ovviamente, resa possibile da una condotta diimpeccabile. Il terzetto di piloti sa di avere fatto qualcosa che rimarrà negli annali, come confermanel corso della conferenza stampa post-, riservata ai tre team giunti sul podio. “Sono felicissimo per il team, unstupendo e– esordisce il pilota britannico – Non potevamo far altro che spingere ale come passo eravamo ...