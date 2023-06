24 Ore Le Mans 2023 | Elkann | “Abbiamo vissuto una giornata indimenticabile”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) Il presidente della Ferrari, John, ha commentato così la vittoria della Scuderia di Maranello nella 24 Ore di Le. “Oggiuna, che dedico a tutti coloro che lavorano in Ferrari. Dopo 50 anni siamo tornati a partecipare alla massima categoria dell’endurance, che ha segnato la nostra storia e quella dello sport automobilistico. Siamo orgogliosi di avere portato l’Italia sul gradino più alto del podio della 24 Ore di Le, celebrando nel modo migliore il centenario della gara più importante al mondo nella categoria. La vittoria che Antonello Coletta, Amato Ferrari e tutta la squadra Ferrari, dai meccanici ai piloti, hanno conquistato in condizioni difficili – per la stessa durata della gara, per il meteo incerto e per ...