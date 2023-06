24 Ore Le Mans 2023 | a metà gara | Ferrari torna davanti con la #51 | ma perde terreno con la #50

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023)dopo dodici ore della 24 Ore Le, quarto round del FIA World Endurance Championship. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi dettano il passo con la 499P #51, presentia Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) ed a Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook ( Cadillac Racing #2), La prima parte della notte è stata più che mai animata con un testacoda che ha tolto provvisoriamente dai giochi la#51 di Alessandro Pier Guidi. L’italiano di, saldamente in vetta alla classifica, commetterà infatti un grave errore alla ‘chicane Daytona’, curva in cui finirà nella ghiaia dopo aver visto un doppiato che era finito in testacoda. Il #51 è riuscito a ripartire dopo l’aiuto dei ...