24 Ore di Le Mans | la Ferrari vince al primo tentativo nella classe regina Un trionfo che nasce da lontano

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Da doveildellaalla 24 Ore Le2023? Dobbiamo tornare moltoper trovare una data di un sogno che oggi, dopo tempo immemore, è diventato realtà. Dobbiamo infatti tornare al 1965 per ritrovare un successo di, dobbiamo scendere di 50 annilinea del tempo per trovare l’ultimo prototipo di Maranello in pistamaratona francese.ha vinto ed ha meritato tutto, una vittoria conquistata sul campo dopo una lunghissima lotta contro Toyota. Il risultato è il frutto di un meticoloso lavoro curato nel minimo dettaglio da Antonello Coletta, Team Princpal diche è stato designato per un programma particolare che non ha eguali nel noto costruttore tricolore. Oltre ...