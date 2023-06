24 Ore di Le Mans 2023 | risultati e classifica | trionfo per la Ferrari | prima volta dal 1965

(Di domenica 11 giugno 2023) E’alla 24 ore di Le. Nella classica del World Endurance Championship, dopo la pole position del Cavallino con tanto difila monopolizzata, un super Antonio Giovinazzi lascia la vettura al primo posto ad Alessandro Pier Guidi che in totale gestione chiude davanti a tutti l’ultimo stint al volante dell’hypercar numero 51, portata in testa da lui stesso nella notte insieme all’ottimo James Calado. E’ lavittoria per la Rossa dala questa parte, 58 anni dopo l’ultimae a 50 anni dall’ultima partecipazione ufficiale, e arriva proprio nell’edizione del centenario. Sul podio salgono anche la Toyota numero 8 con Buemi, Hartley e Hirakawa e la Cadillac numero 2 di Bamber, Lynn e Westbrook, l’altra Cadillac è quarta. Quinto posto ...

LE- È una , uno degli appuntamenti più importanti in tutto il panorama del motorsport, che quest'anno ha festeggiato il centenario. A tagliare il traguarda davanti a tutti è la Ferrari 499P numero ...Per capire cosa sia la 24di Leè necessario viverla di persona. Emozioni indescrivibili quelle che si vivono in uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, che torna a splendere con il recente afflusso di case ...clicca qui per il live timing 18° ORA GIOVINAZZI ALLUNGA A Seidal termine della 24di Lela Ferrari leader ha aperto un gap di circa un minuto. Ora in macchina è salito Antonio ...

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi vincono con Ferrari il centenario della 24 Ore Le Mans, quarto evento del FIA World Endurance Championship. I due italiani ed il britannico svetta ...