24 ore di Le Mans 2023 | la Ferrari in testa a cinque ore dal termine

(Di domenica 11 giugno 2023) Meno diore alla conclusione della 24 ore di Lee c’è grande incertezza ancora per la vittoria finale. Dopo l’ennesima sosta ai box, è stata la Toyota numero 8 a balzare al comando della gara, ma lacon Pier Guidi si è riportata davanti e prova a spingere sulla hypercar della casa giapponese che tallona, mentre al terzo posto troviamo la Cadillac numero 2. Ieri incidente tra Cadillac 3,21 e Aston Martin 55, poi la pioggia ha sparigliato le carte, costringendo a inseguire chi ha deciso di non cambiare subito le gomme. E’ così che la Peugeot numero 94 aveva superato la, tornata davanti nella notte. Incidente sempre nella notte tra Kobayashi, alla guida della Toyota numero 7 e lanumero 66, ne fa le spese anche l’Alpine ...

Entusiasta, quindi, della gara e della pista: " Leè una cosa di altissimo livello". L'idea per il futuro: la 24. Visto i riscontri e i risultati Rossi non nasconde le proprie ambizioni e ...LE- La Peugeot dopo la Cadillac. Alle 20, dopo un sesto di gara dell'edizione del centenario della 24h di Le, l'americano Gustavo Menezes, che parla lo spagnolo e che se la cava anche con l'italiano, ha 'ruggito' in testa alla quarta prova del World Endurance Championship. Al volante della 9X8 viaggia ...La Ferrari 499P numero 51 di Calado - Pier Guidi - Giovinazzi è in testa alla 24di Ledopo 16e precede di 12 secondi la Toyota numero 8 di Buemi - Hartley - Hirakawa rimasta a lungo in testa nel corso della notte dopo una serie di colpi di scena che hanno cambiato ...

I tecnici Brembo hanno diffuso le informazioni relative al circuito de la Sarthe. Le vetture LMh e LMDh frenano solamente 11 volte in 13,626 km. La velocità massima sfiora i 350 km/h ...Peugeot Sport, insieme al team di progettazione del gruppo Lego, si è infatti cimentata in una sfida decisamente singolare: creare una replica fedele della Hypercar 9X8 che corre nel WEC e nella 24 ...