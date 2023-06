23 volte Novak Djokovic | come nessuno mai nella storia del tennis

(Di domenica 11 giugno 2023)vincendo il Roland Garros 2023 diventa il più vincente di tutti i tempi con 23 prove dello Slam all’attivo. Scrive laprendendosi proprio quella Coppa dei Moschettieri che ha sancito l’epopea di Rafael Nadal.luimai in totale.luimai nei singoli major: ben 3 per ognuna. Dimostrandosi senza dubbio il più versatile e il più adatto ad ogni superficie e passateci anche ogni stagione. Dai Fab Four a quella che forse si anticipa – almeno sulla carta –l’era futura di Carlos Alcaraz.ha vinto il Roland Garros 2023, battendo in finale in tre set Casper Ruud con il punteggio di 7-6 (1); 6-3; 7-5. C’è stata partita nel primo set; e un moto d’orgoglio ...

PARIGI (FRANCIA) "Djokovic ha vinto il Roland Garros edizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud ... Con questo titolo, Djokovic diventa il primo uomo a trionfare almeno trein ...Il talento nordico ha provato a mettere in difficoltàDjokovic , ha sfruttato le armi (forse poche) a disposizione ma non ha potuto contro il 23vincitore di tornei del Grande Slam. ...La partita è fisicamente dura, il serbo un paio disi piega con le mani sulle ginocchia dopo ... 'Congratulazioni per questo incredibile risultatoDjokovic: 23 è un numero che solo pochi ...

