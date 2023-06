1000 Miglia Green - In Italia una colonnina su cinque è inutilizzabile E i fondi del Pnrr? A rischio

(Di domenica 11 giugno 2023), una buona occasione per riflettere sulla mobilità elettrica tout court. A cominciare dalle colonninene, oggettivamente in aumento ma ancora afflitte da tanti problemi. Il principale? Una palina sunon può essere utilizzata da nessuno. Avanti in ordine sparso. All'ultimo censimento di Motus-E (l'associazione degli operatori della mobilità elettrica), datato 31 marzo, l'contava 22.107 colonnine pubbliche installate in 15.262 location diverse, pari a un totale di 41.173 punti di ricarica, al servizio di 193.619 auto elettriche circolanti. Il ritmo di crescita è buono: nel dicembre 2022, i punti di ricarica erano 4.401 in meno, mentre l'incremento rispetto a marzo 2022 è stato del 47,3%. Le difficoltà, però, non mancano. La prima è che il 23% delle ...

... in occasione della manifestazione che si chiama proprio "Bolidi e dimore" e che è proposta da Aci, Club MilleFranco Mazzotti e Aci storico con il patrocinio disrl e la ...La, una delle corse d'auto d'epoca più suggestiva al mondo, sfilerà per la città, regalando a Pesaro 2024, Terra di Piloti e Motori e alla sua "Estate da Capitale", una mattinata ...Nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, è stata presentata alla stampa l'edizione 2023 dellache coinvolgerà Viterbo da martedì 13 a sabato 17 giugno. La2023 per la prima volta registra la partecipazione di ben 420 auto (405+15 in Special List) che affronteranno ...

Come da tradizione dal 2004 in poi, anche l'esercito parteciperà alla "corsa più bella del mondo". Il tenente colonnello Gabriele Guidi: "Fondamentale esserci per testimoniare i nostri valori" ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...