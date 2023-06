10 consigli per salute e sorriso dei figli

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 11 giugno 2023) Il “lavoro” del genitore, si dice, è il più difficile (e bello) del mondo: tante le gioie e altrettante le preoccupazioni a cui pensare. Tra tutte, sicuramente un posto in prima fila è occupato dalla, la propria e quella dei. In questa sfera dovrebbe rientrare anche laorale, che ha un impatto sul resto del corpo. Straumann Group ha realizzato un decalogo informativo per i genitori (e non solo) con campanelli d’allarme e azioni da considerare per ildei propri, dalla nascita all’adolescenza (e oltre). IL RUOLO DA SENTINELLA DEL DENTISTA Un’indicazione fondamentale, spesso sottovalutata, è prevedere una prima visita dal dentista, in particolare un pedodontista e un ortodontista (specializzati nella cura dei bambini), all’età di 4 anni, anche in assenza di patologie. Il ...