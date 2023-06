++ 1 - 0 al Bari | Cagliari promosso in serie A ++

Dopo l'1 a 1 in terra sarda, anche allo stadio San Nicola la partita trasembrava dovesse finire in parità. Questa volta a reti inviolate. Ma al 93esimo, un gol di Pavoletti gela il San Nicola: vince il0 a 1 e la squadra di Claudio Ranieri ...Iltorna in Serie A dopo il successo nel finale di gara del San Nicola: decisiva la rete nel recupero di Pavoletti Ildi mister Ranieri torna in Serie A un anno di purgatorio che ha seguito la retrocessione della passata stagione. Decisiva, per i rossoblù, la vittoria arrivata al San Nicola sul ...Dopo un'altra occasione di Dossena, Folorunso coglie il palo per il,ma al 94' Pavoletti, in campo da 5', manda ilin paradiso con una zampata.

Bari-Cagliari, risultato primo tempo: 0-0 L'Unione Sarda.it

(Adnkronos) – Il Cagliari torna in Serie A, a dodici mesi di distanza dall’amara retrocessione della scorsa stagione. Dopo il pareggio per 1-1 di giovedì scorso in casa, i sardi si impongono per 1-0 a ...Il Cagliari con un gol nei minuti di recupero conquista la promozione in Serie A e si unisce a Frosinone, vincitore del campionato di Serie B, e Genoa, ...