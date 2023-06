Zuppi da Kirill? Un colloquio complesso | perché importante Il commento di Cristiano

Leggi su formiche

(Di sabato 10 giugno 2023) Il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, non esclude che in occasione della sua visita a Mosca, l’inviato di papa Francesco, cardinale Matteo, incaricato di cercare spiragli di pace per il conflitto in Ucraina potrebbe incontrare il patriarca della Chiesa ortodossa russa,. Stanti le indicazioni giunte da Mosca che non risulterebbe in agenda un incontro con il presidente Putin – mentre durante la sua visita a Kiev l’inviato del papa ha incontrato il presidente Zelensky – viene normale da chiedersi a cosa servirebbe un incontro con quello che può essere definito il “chierichetto di Putin”. Io direi che potrebbe servire a molto, sebbene proprio il molto a cui qui ci riferisce indichi insieme all’importanza delanche la delicatezza e profondità dei temi da trattare. Per cogliere appieno il senso di ...