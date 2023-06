Zhang | «Inter | proviamo a fare qualcosa di grande! Famiglia»

Leggi su inter-news

(Di sabato 10 giugno 2023) Brevi dichiarazioni dialla vigilia di Manchester City-vistato da Di Marzio per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il presidente ringrazia i tifosi e si augura che vada tutto bene nella finale. ULTIMO PASSO! – Stevenparla di cosa si augura nella finale di Champions League: «Siamo tutti molto emozionati, ringrazio i tifosi dell’. Domani proveremo adi grande. Per me questa società è una, ogni giocatore che ho firmato resta nel mio cuore».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...