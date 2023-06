Zeman-Pescara | la storia prosegue? Parla il ds degli abruzzesi

Ilsogna grazie a Cuppone Davanti a oltre 20mila spettatori all'Adriatico è andato in scena una sfida rocambolesca, vietata ai deboli di cuore. Il duello tra grandi ex, Zdenek(314 ...Commenta per primo Si è fermato alle semifinali play - off l'assalto deldi Zdenekalla Serie B . Determinante il ko con il Foggia ai rigori: per il club di Sebastiani è ora di programmare la terza stagione consecutiva in Serie C. Si ripartirà dalla scelta ...Il tecnico delha commentato la sconfitta ai rigori contro il Foggia nella semifinale dei PLayoff di Serie C 2023. 'D opo il 2 - 1 ci siamo schiacciati troppo. Ci manca la mentalità vincente. Se sei in ...

Il Pescara ha fretta di ripartire dopo la batosta di giovedì scorso. Il primo tassello della ricostruzione è Zeman. Il presidente Sebastiani e il ds Delli Carri hanno già incontrato il boemo per intav ...Marco Delle Monache, attaccante del Pescara, ha voluto ringraziare il suo allenatore Zdenek Zeman: le parole del baby Sampdoria Marco Delle Monache, attaccante del Pescara in prestito dalla Sampdoria, ...