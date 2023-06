Zazzaroni | «Inzaghi merita la finale | tifo per lui! Bella storia»

(Di sabato 10 giugno 2023)tiferà per Simone, meno fortunato da calciatore rispetto il fratello ma che stando tutto quello è riuscito a “conquistare”, fin qui, da allenatore. Oggi si giocherà unadi Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Di seguito la sua analisi sul Corriere dello Sport. IN– Ivanha elogiato così Simone, facendo un “paragone” con il fratello: «Con glila vita e il calcio sono stati generosi e democratici, in un curioso gioco del destino e della fantasia: a Pippo hanno consegnato il talento del grande goleador, togliendo un po’ di fortuna all’allenatore; a Simone è toccato il contrario. Entrambi si sonoti quello che si sono presi. Da calciatore, Simone ...

... - ha detto per l'occasione il direttore del Corriere dello Sport , Ivan, anche lui ... "È successo qualcosa di inspiegabile": Lele Adani, bomba su Inter e SimoneNel suo editoriale per il Corriere dello sport Ivandifende il tecnico della Juventus. Il ...due trofei e finalista in Champions è stato massacrato e tutt'ora preso in giro da tutta ...Ivanper il Corriere dello Sport simoneguardiola Se Guardiola voleva impressionarci c'è riuscito. I suoi sembravano quattordici, non undici. Arrivavano da ogni parte, si infilavano ...

Zazzaroni su Simone Inzaghi: "Ha autocontrollo e una notevole determinazione" TUTTO mercato WEB

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: "La squadra è stata molto coraggiosa. La ...Il giornalista Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla finale di UEFA Champions League Manchester City e Inter dopodomani Zazzaroni tramite il Corriere dello Sport ha voluto parlare dell’Inter dopo le fi ...