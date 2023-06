WWE | Tra due settimane le cinture di coppia femminili verranno unificate

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 10 giugno 2023) Con il Draft 2023 abbiamo assistito a diverse promozioni da NXT al main roster, tra le Superstar promosse ci sono state anche le campionesse didi NXT Alba Fyre e Isla Dawn finite a SmackDown. Fino ad ora le due sono apparse solamente in brevi segmenti e in un brevissimo match d’esordio il 19 maggio scorso. Prima di stanotte non si sapeva nulla sul futuro dei loro titoli di, ma nel corso della puntata di SmackDown c’è stato un importante annuncio dopo un segmento con Ronda Rousey e Shayna Baszler. C’è posto solo per due campionesse Alba Fyre e Isla Dawn erano pronte per un’intervista sul ring quando sono state interrotte dall’arrivo delle campionesse didel main roster Ronda Rousey e Shayna Baszler. La Queen of Spades ha detto che ledidi NXT sono state ...