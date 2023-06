WWE | Possibili grossi cambiamenti in vista anche per la divisione maschile tag team

(Di sabato 10 giugno 2023) Come abbiamo visto nel corso della puntata di SmackDown di ieri notte, la WWE ha deciso di unificare il Women’s TagTitle e l’NXT Women’s TagTitle. Tra un paio di settimane, Ronda Rousey & Shayna Baszler, da una parte, e Alba Fyre & Isla Dawn, dall’altra si affronteranno in un match di unificazione.potrebbe presto interessareladi coppiacon Sami Zayn e Kevin Owens che detengono l’Undisputed TagTitle.in arrivo? Sami Zayn e Kevin Owens detengono saldamente i titoli di coppia WWE, ma parecchi tagsi stanno affacciando sulla scena e stanno puntando alle cinture. Proprio con riferimento alla ...

WWE ancora criticata per possibili riferimenti nazisti The Shield Of Wrestling

Nonostante ciò, ha lasciato una porta aperta a un possibile ritorno in WWE. Le sue parole infatti sono state: “Sono felice di dove sto adesso e sono contenta di cosa mi riserverà il futuro in AEW. La ...La WWE sta vivendo un periodo molto particolare: il passaggio da McMahon a Endeavor ha creato diveri rumors, in particolare quelli legati allo status emotivo dei wrestler. La compagnia sta cercando di ...