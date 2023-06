(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo l’implosione della Bloodline della scorsa settimana con Jimmy Uso che si è ribellato al Tribal Chief, stufo delle continue angherie, stanotte Jey Uso era chiamato a fare una scelta importante: schierarsi dalla parte delo rientrare nei ranghi della Bloodline abbandonando il gemello e compagno e di mille battaglie. Il futuro Tribal Chief Questa notte Roman Reigns non è stato presente a SmackDown e ha affidato a Paul Heyman e Solo Sikoa il compito di gestire la situazione Jey. In apertura di puntata il wise man ha iniziato la sua opera di convincimento, non solo belle parole per Jey, ma opportunità tangibili e una promessa per il futuro. Heyman ha detto che Reigns considera Jey il suo erede, quando deciderà di farsi da parte potrebbe essere Jey il designato a prendere il suo posto da Tribal Chief, mentre Jimmy non è mai stato considerato e per ...

WWE: La decisione di Jey non è arrivata, ma un’occasione titolata persa lo allontana anche dal fratello Zona Wrestling

