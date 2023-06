WWE | Gunther sempre piú nella storia | raggiunto un altro record

(Di sabato 10 giugno 2023) Il regno dicome campione intercontinentale è sicuramente uno dei migliori delladella cintura. Iniziato in sordina, da quando HHH è a capo del reparto creativo della federazione il regno è aumentatopiú di livello, con l’austriaco che ha messo in scena insieme ai suoi avversari un match più bello dell’, entrandopiù. Oggihal’ennesima traguardo con la cintura, avendoun anno di regno. “365 giorni pieni” Il leader dell’Imperium ha festeggiato l’incredibile impresa sul suo profilo Twitter, in maniera come suo solito sobria ed elegante, scrivendo semplicemente “365 ”.è sicuramente uno degli uomini di ...

Prenderanno parte allo show anche Roman Reigns ,e Bianca Belair. Night of Champions sarà visibile, in diretta e in differita, esclusivamente sulNetwork . Seth Rollins e AJ Styles si ...

Professional wrestling could be in a new boom period. WWE is selling out arenas consistently. All Elite Wrestling has already sold 65,000 tickets to ...We don't need to wait almost another year for a Cody Rhodes and Roman Reigns rematch. Instead, WrestleMania 40 needs to be Gunther's moment.