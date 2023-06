Volley | VNL 2023 Quanti “italiani” nella Germania da battere per chiudere bene una settimana complicata

(Di sabato 10 giugno 2023) E’ la partita da non sbagliare per la Nazionale di Fefè De Giorgi, quella che chiude la primadi sfide a Ottawa che ha visto l’Italia delle riserve arrancare di fronte a squadre più pronte ad affrontare questo palcoscenico. Dall’altra parte della retequarta e ultima sfida canadese c’è lache da qualche anno non rappresenta più un ostacolo insormontabile per gli azzurri ma che ha esperienza e centimetri per creare qualche grattacapo alla giovane formazione azzurra. Glidovranno cambiare marcia e mettere da parte le troppe imprecisioni delle prime sfide per mettere sotto unapericolosa che proprio sulla battuta che tanto ha impensierito gli azzurri nei primi due incontri, potrebbe impostare la propria partita e il tentativo di portare a casa un prezioso ...

Finalmente. L'Italvolley vince la prima partita nella Pool 1 della Nations League in svolgimento a Ottawa. Dopo le nette sconfitte con Argentina e Stati Uniti, gli azzurri superano Cuba in quattro set ...... il nuovo allenatore dei gialli ha siglato un accordo biennale Pallavolo,. Seconda sconfitta ... domani alle 19 la sfida alla Germania di un altro nuovo giocatore di Modenail centrale ...Si conclude con due appuntamenti in due giorni la prima settimana dimaschile. Dopo le due sconfitte per 3 a 0 ad opera di Argentina e USA stasera azzurri nuovamente ...e volleyballworld.tv: ...

Pallavolo VNL – Regole rivoluzionarie cambiano il grande volley: partite più veloci, fair play premiato e spiegazioni arbitrali pubbliche ivolleymagazine

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sfida degli azzurri nella Volley Nations League 2023: di fronte a Ottawa in Canada Italia e Germania. E’ la p ...L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 (25-20; 25-19; 20-25; 25-18) e ha conquistato la sua prima vittoria nella Nations League 2023 di volley maschile. Dopo le sconfitte maturate per 3-0 contro Argentina ...