Volley | VNL 2023 | l’Italia batte la Germania ed infila la seconda vittoria consecutiva Rinaldi e Romanò sugli scudi

(Di sabato 10 giugno 2023)chiude la prima settimana diball Nations Leaguecon una nota positiva. Dopo le due sconfitta con Argentina e USA, gli azzurri guidati dal CT Fefé De Giorgi danno continuità al successo con Cubando anche la. Come contro i centramericani il risultato finale dice 3-1 per gli azzurri (25-23, 25-18, 24-26, 25-19). Partenza lenta per gli azzurri nel primo parziale quando si sono trovati a rincorrere fino al 21-18 per la formazione tedesca. A quel punto gli azzurri mettono le marce alte e soprattutto alzano un muro invalicabile: prima Tommasoe poi Paolo Porro fermano gli attacchi avversari e riportano il punteggio in parità. Alla fine è un primo tempo di Leandro Mosca a portare gli azzurri sull’1-0. Tutto semplice invece nel secondo parziale con ...