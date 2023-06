Volley | Tommaso Rinaldi | “Soddisfatto | giocare con questa maglia è bellissimo”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023)ha chiuso alla grande la sua prima settimana inball Nations League con ladella Nazionale Italiana. Prestazione da 18 punti per lo schiacciatore 21enne che è stato il top scorer nella vittoria per 3-1 contro la nazionale tedesca, facendo sentire il suo contributo anche in fase di ricezione. Grande emozione per lui, protagonista per la prima volta inazzurra, come si evince dalle parole raccolte dalla Feder: “Il mio obiettivo da tanti anni era arrivare acon ladella seniores,consquadra è stato davvero bello”. Poi l’analisi della settimana di VNL: “All’inizio abbiamo dovuto adattarci un attimo, poi abbiamo preso il ritmo e abbiamo vinto due gare. ...