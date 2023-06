Volley | Serie A1 femminile | la giovane stella russa Vita Akimova è la nuova opposta di Novara

(Di sabato 10 giugno 2023) La notizia era nell’aria da un po’ ed oggi è arrivata l’ufficialità: saràladell’Igor Gorgonzolanella prossima stagione. La, classe 2002, ha firmato un contratto biennale con la squadra piemontese, andando a riempire il vuoti lasciato dall’addio di Ebrar Karakurt, trasferitasi in Russia. L’viene da una stagione ricca di successi con il Volero Le Cannet, con cui ha vinto il campionato francese. MVP, top scorer della Ligue A francese, tra le migliori marcatrici della fase a gironi della Champions League, in cui contribuì con 25 punti alla vittoria a sorpresa contro il VeroMilano. Queste le parole del talento russo al momento della firma: “Sono ...

