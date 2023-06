Volley | Nations League maschile 2023 | prima vittoria per l’Italia | Cuba battuta in quattro set

(Di sabato 10 giugno 2023)nellaper l‘Italdel ct De Giorgi, che a Ottawa ha battutoper 3-1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-18). Dopo le sconfitte con Argentina e Stati Uniti, gli Azzurri sfruttano la discontinuità di un avversario comunque più abbordabile sulla carta e conquistano così i primi punti per smuovere la classifica. A fine partita ci soni i 17 punti a testa di Mattia Bottolo e Yuri Romanò a guidare il referto azzurro.adesso chiuderà domani sera (ore 19:00 italiane) la sua avventura in Canada. Dall’altra parte della rete di sarà la Germania. CALENDARIO COMPLETO VNL: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ITALIA VNL...

Italia-Cuba oggi in tv, Nations League volley 2023: orario, programma, streaming OA Sport

L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 (25-20; 25-19; 20-25; 25-18) e ha conquistato la sua prima vittoria nella Nations League 2023 di volley maschile. Dopo le sconfitte maturate per 3-0 contro Argentina ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 Arriva la prima vittoria per l'Italia! 24-18 Pallonetto spinto a due mani di Rinaldi, ci sono sei match-point per l'Italia! 23-18 Diagonale profonda di ...