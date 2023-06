Volley | Nations League donne Scelte le azzurre per la seconda week

(Di sabato 10 giugno 2023) L'Italia del ct Mazzanti a Hong Kong per affrontare Bulgaria, Dominicana, Olanda e Cina ROMA - Tutto pronto per ladiballfemminile. L'Italia del ct Davide Mazzanti volerà ad Hong Kong per affrontare, nella Pool 3 della fase intercontinentale di VNL 2023, Bulgaria

Il CT Davide Mazzanti ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte alla trasferta asiatica nella seconda week di VolleyballLeague femminile. Si parte da Hong Kong dove il 14 giugno (ore 11 italiane) l'Italia sfiderà la Bulgaria nella Pool 3. Poi Repubblica Dominicana (15 giugno alle ore 14:30 italiane), Olanda (17 ...Un mare di eventi per tifare insieme gli atleti azzurri: treLeague tra calcio e, tre Europei con basket, pallavolo e equitazione ; 5 Mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, ...Chi conquisterà il primo posto nel girone, come noto, staccherà il pass per la fase finale della CEVCup 2023. Nella passata edizione di Vienna, l'Italia femminile chiuse il torneo al quinto ...

Italia-Cuba oggi in tv, Nations League volley 2023: orario, programma, streaming OA Sport

Dopo aver vinto una sola partita sulle prime quattro disputate, l'Italia si ritufferà nuovamente nella Nations League 2023 di volley femminile. Le detentrici del prestigioso trofeo internazionale torn ...Questa sera alle 19 ultimo incontro in quel di Ottawa per la Volley Nations League per l’Italia che affronta la Germania. Una partita non scontata e che vedrà gli azzurri provare ancora una volta ...