Volley femminile | Nations League | le convocate dell’Italia per la trasferta asiatica | le big restano a casa

(Di sabato 10 giugno 2023) Dopo aver vinto una sola partita sulle prime quattro disputate, l‘Italia si ritufferà nuovamente nella2023 di. Le detentrici del prestigioso trofeo internazionale torneranno in scena in occasione delle due tappe di Hong Kong (Cina dal 14 al 18 giugno contro Bulgaria, Repubblica Dominicana, Olanda e le padrone di) e Bangkok (Thailandia dal 30 giugno al 4 luglio contro Canada, Croazia, Giappone e Brasile). Il CT Davide Mazzanti ha scelto le 14 azzurre che prenderanno parte alla doppia, al termine della quale conosceremo le otto squadre qualificate alla Final Eight. La missione non sarà delle più semplici per la nostra Nazionale, costretta a rialzare la rotta dopo una prima settimana di gara decisamente ...