“Voleva 600 euro e notti gratis per 3 persone” | titolare di hotel romano contro influencer “scroccona”

(Di sabato 10 giugno 2023) Tornano le polemiche trae fornitori di servizi, questa volta riguarda undi Roma. Ilsi lascia andare a uno sfogo in cui racconta la sua esperienza. Stavolta la “notadel momento”, così si legge nella mail arrivata all’albergo dall’agenzia che la rappresenta, ritenendo l’“adeguato” alla propria “stella”, vuole in cambio di qualche tag su Instagram anche 600, oltre al servizio di cui usufruirebbe gratuitamente. Il pernottamento della giovane ragazza, ex protagonista di reality show (di cui l’uomo non vuole svelare il nome), è richiesto dall’agenzia per lei e per altre 2oltre che per il suo cane. Un messaggio, l’ennesimo, che aldella struttura situata nel centro storico di Roma non è ...

... 'Preferisco investire quei,00 per nuovi servizi di cui potranno usufruire gli ospiti paganti che ci ringraziano ogni volta che lasciano il nostro hotel'. Ovviamente nella mail il proprietario dà ..."Mi sono sentito emarginato". "usarmi come bancomat". Luis Sal ha replicato in un video caricato sulla piattaforma del video ... chiedendomi poimila euro per una società che non vale nemmeno ...Presidente deiArditi di Milano, curava gli affari di questa Associazione. Legato anche al capo ... Secondo "il russo" Duminida Matteotti "documenti che toglievano il sonno a una o più ...

Influencer scrocconi, il titolare di un hotel è una furia: «Voleva 600 euro e notti gratis per 3 persone. Verg leggo.it

Il pernottamento della giovane ragazza, ex protagonista di reality show (di cui l’uomo non vuole svelare il nome), è richiesto dall’agenzia per lei e per altre 2 persone oltre che per il suo cane. Un ...Tornano, sempre che se ne siano mai andati, gli influencer scrocconi e le loro assurde richieste. «Ora basta, non se ne può più». È il grido ...