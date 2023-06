“Vogliamo vivere in pace” | 30 Premi Nobel firmano il documento sulla fraternità umana

(Di sabato 10 giugno 2023) Città del Vaticano -Un grande grido disi leva dal centro di Roma. “in, siamo fratelli e sorelle”. I trentariuniti in Vaticano per “Not Alone”, il meeting mondialefratellanza (leggi qui) hanno firmato una dichiarazione. “Mai più la guerra., giustizia e uguaglianza”, hanno scritto nelnel quale è stato chiesto di fermare “la violenza domestica, la armi nucleari. Mai più migrazioni forzate, schiavitù e corruzione”. A nome del Papa, la dichiarazione è stata sottoscritta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano: “Abbiamo tanti problemi nel mondo, ma abbiamo anche una strada maestraquale ...

...vicenda venga fatta piena luce e il ricordo delle vittime innocenti possa limpidamentenelle ... A far luce sulle stragi del 1993ricordarne adesso uno in particolare. È appena arrivata ...in pace, siamo fratelli e sorelle". I trenta Nobel riuniti in Vaticano per il Meeting mondiale sulla fraternità hanno firmato la dichiarazione sulla fraternità umana. "Mai più la ...[Italiano, English, Español] (Sala stampa della Santa Sede) Siamo diversi, siamo differenti, abbiamo differenti culture e religioni, ma siamo fratelli ein pace (Papa Francesco). Ogni uomo è mio fratello, ogni donna è mia sorella, sempre.insieme, da fratelli e sorelle, nel Giardino che è la Terra. È il Giardino della ...

Meeting della fraternità in Vaticano, documento Nobel: "Vogliamo ... Adnkronos

"Grazie a tutti dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. (ANSA) ..."Il primo appaluso che vogliamo mandare oggi è al presidente Sergio Mattarella a cui confermiamo la gratitudine per l'alto servizio che sta rendendo al Paese. Il secondo applauso è per un uomo che sta ...