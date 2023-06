... finalizzati a individuare un approccio pragmatico e graduale per il raggiungimento di un accordo fondamentale alla stabilizzazione economicaPaese. Lasarà anche l'occasione per ...Lo ha affermato, fra laltro, la segretariaPd Elly Schlein a Rainews24, nel corso delladi stamani sui luoghi dellalluvione in Romagna, al termine di un incontro a Faenza con gli ......Ursula Von der Leyen e il primo ministro olandese Mark Rutte dovrebbero proporre al presidente Kais Saied durante laa Tunisi di domani (la seconda in pochi giorni per la presidente...

Visita del primo ministro canadese Justin Trudeau a Kiev - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lo spagnolo leader del campionato IndyCar ha girato all'Hungaroring con la monoposto 2021 di Woking di cui è terzo pilota. Poi ha visitato l'Eurocup F3 sul tracciato brianzolo dove il padre gestisce u ...Viaggio in Usa per Antonio Tajani. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri si recherà da domani, 11 giugno, sino a ...