VISIONARIO GARDEN | al via la stagione estiva all’aperto

Leggi su udine20

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilinaugura ufficialmente la suacon il: da martedì 13 giugno sul prato di via Asquini un ricchissimo cartellone di attività pronto a scandire i prossimi mesi della vita cittadina! L’ispirazione di questa estate 2023: la “botanica” in senso astratto. Nel senso dell’amore per le piante, gli orti, i fiori, le erbe! Un mix di appuntamenti – in programma dal lunedì al venerdì – che accontenteranno tutti i gusti e gli interessi del pubblico, con aperitivi green, cene all’insegna delle erbe, concerti, musica live, lezioni di danza, e attività dedicate ai più piccoli con il grande ritorno dei mercatini! Le cene in programma ogni lunedì (a partire dal 19 giugno) avranno un menu sempre diverso a base di verdure, erbe, fiori edibili o funghi. Ogni cena si concluderà con un gelato alle erbe ...