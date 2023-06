Vision Pro di Apple | un flop annunciato

(Di sabato 10 giugno 2023) Secondo Wired US il nuovo visore per la realtà mista della società è destinato fallire come i suoi predecessori, ed è forse il segnale che Cupertino ha perso la sua capacità di innovare

Il proprietario del social, nonché di Tesla e di SpaceX, ha commentato con un post ironico l'annuncio di Apple del nuovo visore per la realtà virtuale, paragonandolo a dei funghi ...... il CEO Mark Zuckerberg ha commentato l'annuncio deldi Apple, presentato la scorsa settimana. L'ingresso di Apple nel campo della realtà mista, che Meta ha posto come suo business ...E ieri il Ceo di Meta, nel primo incontro in persona con i dipendenti della sua azienda dai tempi della pandemia, si è espresso sue sulle novità arrivate da Cupertino.

Apple Vision Pro, la realtà aumentata della Mela sembra perfetta. Ma difficile da condividere Open

Secondo Wired US il nuovo visore per la realtà mista della società è destinato fallire come i suoi predecessori, ed è forse il segnale che Cupertino ha perso la sua capacità di innovare ...Atteso da anni, il visore per la realtà aumentata di Apple è stato finalmente presentato da Tim Cook in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple, ...