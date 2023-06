VIDEO MotoGP | la partenza della Sprint Race al Mugello Alex Marquez cade dopo un contatto con Binder

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Solitamente una gara del Motomondiale non si decide nel primo giro, ma spesso i primissimi metri sono molto indicativi. Figuriamoci se la corsa è su distanza dimezzata. Ladel Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023, ha visto emozioni e non finire, e unache si è dimostrata vibrante. Già alla prima curva, la San Donato, Johann Zarco è finito particolarmente largo (con il senno di poi si è giocato il podio in quella occasione, chiudendo quarto a soli 57 millesimi da Jorge Martin) mentre qualche metro più indietro Bradtoccava leggermente, e lo spagnolo è finito nella ghiaiapista toscana. Un concentrato di emozioni che è proseguito nei primissimi giri, con l’arrivo ...