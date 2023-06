VIDEO MotoGP | GP Italia 2023 | highlights e sintesi Sprint Race Bagnaia vince davanti a Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Francescosi è imposto in maniera autorevole nelladel GP d’, sesto round del Mondialedi. Pecco, partito dalla pole-position, si è imposto alla grandea Marco(Ducati Mooney VR46 Racing Team) e allo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac). Una gara non semplice perché a un certo punto la pioggia è arrivata, in una zona della pista, e non è stato semplice in quel momento per i centauri., però, ha saputo tenere l’attenzione al massimo e si è andato a prendere un successo significativo. Ducati, poi, dominante visto che sono state ben cinque le Rosse nelle prime cinque posizione, considerando il quarto e il quinto posto del transalpino Johann Zarco e di Luca Marini. A ...