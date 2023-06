Grande show sugli spalti dello stadio Ataturk di Istanbul prima del fischio d'inizio della finale di Champions League traCity e Inter. ...CITY (3 - 2 - 4 - 1): 31 Ederson; 6 Ake', 3 Dias, 25 Akanji; 5 Stones, 16 Rodri; 20 ...Assistant Referee: Kwiatkowski (POL).A Istanbul si gioca la 68esima finale di Coppa dei Campioni - Champions League traCity e Istanbul. Per ore i tifosi di entrambe le squadre hanno sfilato per la città turca, esibendosi in cori e canti in sostegno dei loro campioni. In migliaia hanno affollato il centro e ...

Video Manchester City-Inter finale Champions League: le coreografie La Gazzetta dello Sport

MANCHESTER CITY-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 32' - De Bruyne prova a rientrare. 30' - Problemi per De Bruyne, che rimane a terra. Foden si sta scaldando. 29' - ...AGI - Ormai ci siamo. A Istanbul l'Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'Europa nella finalissima di Istanbul. Il tecnico nerazzurro ha sce ...