VIDEO – Inter | ci siamo | la Champions League parte per l’Ataturk

(Di sabato 10 giugno 2023) Prossima fermata in vista per la, sta per compiere l’ultimo stop del suo viaggio. Naturalmente allo stadio Ataturk, dove tra poche oree Manchester City si contenderanno il trofeo. ULTIMA FERMATA – Dopo essere stata nella fan zone della UEFA, lasi prepara all’ultima fermata del suo viaggio. Il trofeo, infatti, è in viaggio verso lo stadio Ataturk di Istanbul, dove fra poco meno di quattro ore sarà in palio nella finalissima trae Manchester City. Next stop: Atatürk Olympic Stadium! #UCLtrophydelivery @FedExEurope #UCLfinal pic.twitter.com/sWjYm78jTO — UEFA(@) June 10, 2023 Questo ildella UEFA con il trofeo ...

...di Amazon come seguire Manchester City -su Amazon Prime Come vedere Manchester City -su Amazon Prime 1.1 Devo pagare un sovrapprezzo per guardare la UEFA Champions League su Prime...Il riferimento è all'assenza per infortunio dell'attaccante portoghese nell'euroderby di andata vinto 2 - 0 dall', in semifinale di Champions. Dopo grande attesa e rimpianti da parte dei ...Si avvicina il fischio d'inizio della finale di Champions League: ecco come l'sta trascorrendo le ultime ore prima di scendere in campo col ...

In un'intervista concessa a Il Giornale, l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini ha parlato così in vista della finale di Champions ...Ci siamo, è arrivato il giorno della finalissima di Champions League a Istanbul fra il Manchester City di Pep Guardiola e l'Inter di Inzaghi ...