Vic e Thomas dei Maneskin ustionati e sorridenti | la rabbia dell’oncologo Ascierto | «Non imitateli | usate la crema e proteggetevi»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) Quanto è rock ‘n roll ustionarsi la pelle passando ore sotto il sole? Per niente. Perché sul lungo periodo questi comportamenti possono portare all’insorgenza di gravi patologie della pelle, inclusi tumori, come il melanoma. Un tumore che nel corso degli anni è diventato sempre più diffuso, tant’è che si registrano circa 100.000 nuovi casi l’anno. E il melanoma, stando ai dati più recenti, rappresenta il 9% dei tumori giovanili registrati nella popolazione maschile e il 7% in quella femminile. Con la scienza non si scherza, con la salute neppure e con la prevenzione men che meno. E di questo ne è convinto il professor Paolo, oncologo e ricercatore italiano, che sulla sua pagina Facebook ha messo in evidenza questi preoccupanti dati, sottolineando che la prevenzione per questo tipo di patologie è ancora troppo poco diffusa, specialmente tra i più giovani. ...