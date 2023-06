Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellarimosso l’incidente sulla FirenzePonzanono e Magliano Sabina Al momento il traffico è regolare rimosso Anche l’incidente su via Appia all’altezza di Castel Gandolfo permangono codesido permane invece l’incidente su via Tiburtina concludi all’altezza del raccordo In entrambe le direzioni code per incidente su via Pontina all’altezza di Spinaceto in direzione Pomezia sempre sulla Pontina ma in direzione della capitale di per traffico da Castelno a Castel di Decima o di più anche sul raccordo in interna da Pontina a Laurentina permane rallentata in direzionela linea convenzionale silenzio ma io ho te Fiumicino aeroporto è un guasto alla linea da Faenza Bina e Monterotondo si ...