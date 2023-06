Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità in servizio dellarimosso l’incidente su via Pontina altezza di Castellono il traffico al momento è regolare code per incidente su via Appia all’altezza di Castel Gandolfo nei due sensi di marcia sull’accordo in interna codiber traffico all’altezza dell’uscita Appia code per traffico anche sull’Aurelia all’altezza di Palidoro in direzione di Civitavecchia si segnalano Inoltre code a tratti su via Litoranea da Torvaianica a Ostia e due direzioni infine il trasporto pubblico la linea convenzionale Firenzee Orte Fiumicino è allentata in direzioneper un guasto alla linea Raffa in Sabina e Monterotondo si registrano ritardi fino a 30 minuti per i treni regionali da Matteo bertoncini Astral infomobilità è tutto al prossimo ...