Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 16 | 30

(Di sabato 10 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellacode per incidente su via Pontina Castelno in direzione di Pomezia sempre sulla Pontina più avanti code per traffico all’altezza di Aprilia verso Latina sul Raccordo Anulare interna con dei per traffico da lucido Ostiense a Valentina ci segnalano anche contatti su via Litoranea da Torvaianica a Ostia nelle due direzioni Continuiamo con gli eventi nella capitale nella zona del centro ti sta svolgendo ilPride istituiti i divieti di transito e sosta nelle vie interessate dall’evento sono anche deviate e limitate numerose linee di bus infine alla Cecchignola si sta svolgendo una festa religiosa sono deviate quindi fino al termine dell’evento previsto per domani domenica 11 giugno due linee di bus da Matteo bertoncini alta ...