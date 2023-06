Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade delsi segnalano diversi veicoli in panne che però non creano disagi allasul tratto Urbano della-teramo tra Togliatti E Fiorentini verso la tangenziale est e sullaNapoli da Valmontone Colleferro in direzione Napoli è più avanti sempre in direzione Napoli tra Colleferro e Anagni si segnalano anche rallentamenti su via Litoranea da Torvaianica a Capocotta nelle due direzioni Continuiamo con gli eventi nella capitale nella zona del centro ci sta svolgendo ilPride istituiti i divieti di transito e sosta nelle estati dall’evento sono anche deviate e limitate numerose linee di bus infine ...