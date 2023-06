Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)DEL 10 GIUGNOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA MAGLIANOS ABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; PER IL RESTO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLA RETE VIARIA, INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; SULLA STESSA CASILINA CODE ATRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DIA CILIA VERSO OSTIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ...